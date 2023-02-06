Потерпіла записала інцидент у Тячівському соцзахисті на відео

Закарпатська поліція розпочала розслідування інциденту, що стався у приміщенні районного соцзахисту в Тячеві. Відомо, що між місцевою мешканкою Оленою Британюк виник конфлікт із керівником управління соцзахисту Василем Бонкою, під час сварки посадовець штовхнув жінку з дитиною. На відео, оприлюдненому в соцмережах, видно, що потерпіла впала. Наразі жінку направили на проходження судово-медичної експертизи. Через інцидент Тячівська райдержадміністрація відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника соцзахисту.

Як у понеділок, 6 лютого, повідомило «Суспільне» з посиланням на слова чоловіка постраждалої Миколи Британюка, потерпіла зверталася до керівника управління соцзахисту в Тячеві Василя Бонки із заявою про видачу посвідчення інваліда її мамі. Чоловік стверджує, що дружина зверталася з такою заявою ще на початку січня, проте Василь Бонка при повторному візиті сказав жінці, що бачить її вперше і що заяву треба писати заново.

«Коли жінка прийшла до Василя Бонки за посвідченням, він сказав що перший раз бачить її, і ніякої заяви від неї не було. Сказав пишіть заново заяву і чекайте ще... У результаті дійшло до того, що керівник соціального захисту штовхнув мою жінку і вживав ненормативну лексику. У поліції жінку направили на судово-медичну експертизу, однак, у зв'язку з браком часу, її не зробили», – сказав у коментарі «Суспільному» Микола Британюк.

Голова Тячівської РДА Тімур Аверін зазначив, що наразі щодо посадовця соцзахисту відкрили дисциплінарне провадження. «Наразі збираємо заяви. До адміністрації викликали потерпілу для того, щоб вона дала скаргу та пояснення і будемо запускати процес», – зазначив Тімур Аверін, додавши, що це не перша скарга на поведінку керівника соцзахисту і щодо нього уже застосовували покарання за службову недбалість.

За словами Тімура Аверіна, керівник соцзахисту свій вчинок в райадміністрації пояснив так: «З його слів, він захищає інтереси держави. Люди просять посвідчення для виїзду за кордон, посвідчення не надходять в таких об'ємах, як просять. Ну, на цій ситуації це все виникло».

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень потерпілій. Жінку направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення наявності та ступеня важкості отримання тілесних ушкоджень. За скоєне посадовцю загрожує до 850 грн штрафу або до одного року виправних робіт.