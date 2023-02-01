Патрульну поліцейську з Ужгорода відсторонили від посади через скандальне відео конфлікту з водієм. На відеозаписі є лише частина конфлікту, нецензурна лайка лунає як зі сторони патрульної, так і зі сторони водія, однак причини конфлікту досі залишаються невідомими. Після поширення запису розмови поліцейської із водієм прес-служба патрульної поліції Закарпаття повідомила про відсторонення жінки від роботи та початок службового розслідування.

Відео з патрульними ввечері у середу, 31 січня, опублікували на кількох сторінках у Facebook та Instagram, пізніше ролик підхопили популярні Telegram-канали. На відео поліцейська представляється лейтенанткою поліції Ларисою Туряницею та повідомляє водію, що у нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння та ставить питання про речі, які виявили в машині. Водій питає про докази наркотичного сп’яніння, далі починається словесний конфлікт: водій кричить, що патрульна ставить у кишеню документи, далі суперечка продовжується з нецензурною лайкою і зі сторони патрульної, і зі сторони водія.

«Я не ставлю нічого в карман, успокойся, бо зараз будеш в наручниках, якщо ти не можеш нормально говорити. Я не шуткую, ти з ким говориш «о*уїли»?Чи ти думаєш, шо перед тобою блондинка стоїть і я тобі не за*бу?», – каже на відеозаписі поліцейська.

У середу, 1 лютого, патрульна поліція Закарпаття оприлюднила заяву, в якій повідомила про те, що поліцейську відсторонили від роботи та призначили службове розслідування для встановлення усіх обставин інциденту. «Соціальними мережами шириться відео конфліктної ситуації за участі патрульної поліцейської Закарпатської області. Наразі щодо цієї події призначене службове розслідування. Поліцейська відсторонена від виконання службових обов'язків», – повідомили у поліції.

У прес-службі патрульної поліції Закарпаття ZAXID.NET зазначили, що триває службове розслідування, про його результати проінформують після завершення.