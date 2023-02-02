Водій відмовився від перевірки на стан наркотичного сп'яніння

Ужгородська патрульна поліція затримала водія зі скандального відео з поліцейською п’яним за кермом. На чоловіка склали протоколи за керування у нетверезому стані, створення аварійної ситуації та відсутність страховки. Крім того, у водія вилучили посвідчення. Разом із тим у прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що патрульна поліцейська відсторонена від роботи, службове розслідування щодо її поведінки наразі триває.

Про затримання водія зі скандального відео п’яним за кермом у четвер, 2 лютого, повідомив начальник Управління патрульної поліції у Закарпатській області Валерій Найман. «Громадянина, який був учасником події, знову зупинили за порушення правил дорожнього руху. Чоловік мав явні ознаки наркотичного сп‘яніння, але від огляду на стан сп'яніння відмовився. Також у нього був відсутній поліс страхування», – зазначив Валерій Найман. Він також оприлюднив відео спілкування поліції із затриманим водієм.

Валерій Найман додав, що поліція переглянула відео всього інциденту, що стався на вулиці Сільвая в Ужгороді, та наразі встановлено, що водій висловлювався нецензурною лайкою на адресу поліцейської. Після повторного затримання на чоловіка склали адмінпротоколи за п’яне водіння, відсутність страхового поліса та створення аварійної ситуації. Окрім того, чоловіка відсторонили від права керування автомобілем, вилучивши посвідчення водія. Далі матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, відео з патрульними ввечері у середу, 31 січня, опублікували на кількох сторінках у Facebook та Instagram, пізніше ролик підхопили популярні Telegram-канали. На відео поліцейська представляється лейтенанткою поліції Ларисою Туряницею, повідомляє водію, що у нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння та ставить питання про речі, які виявили в машині. Водій питає про докази наркотичного сп’яніння, далі починається словесний конфлікт: водій кричить, що патрульна ставить у кишеню документи, далі суперечка продовжується з нецензурною лайкою і зі сторони патрульної, і зі сторони водія. Після розповсюдженні відео у соцмережах прес-служба патрульної поліції Закарпаття повідомила про відсторонення жінки від роботи та початок службового розслідування.