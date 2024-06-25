Подія сталася у селі Нижнів Тулмацької громади

У понеділок, 24 червня, на березі Дністра на території Тлумацької громади виявили тіло жінки. Правоохоронці встановлюють її особу та причину смерті.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 25 червня, подія сталася у селі Нижнів. Водолази витягнули тіло з водойми і передали правоохоронцям.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що наразі причина смерті жінки невідома. Правоохоронці встановлюють її особу.

«Попередньо, це тіло жінки. Його направили на експертизу. Проводяться заходи щодо встановлення особи та причин смерті», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті у річці Черемош втопився 17-річний хлопець. Його тіло шукали кілька днів понад півсотні рятувальників. За даними ДСНС з початку року на Прикарпатті втопилися понад 10 людей.