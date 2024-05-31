У 2024 році у водоймах на території Прикарпаття загинули 10 людей

У п’ятницю, 31 травня, у річці Черемош, що в селищі Кути Косівського району, вивили тіло 24-річної місцевої жительки. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «самогубство».

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, тіло жінки у річці Черемош виявили вранці.

«Рятувальники Косівщини, котрі прибули до місця події, провели заходи щодо підняття на берег тіла місцевої жительки 2000 року народження, та передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області сказали ZAXID.NET, що на тілі потопельниці слідів насильницької смерті не виявили. Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «самогубство».

Додамо, що у 2024 році у водоймах на території Прикарпаття загинули 10 людей.