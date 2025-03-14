Подія сталася на вул. Володимирській в Ужгороді

В Ужгороді з сьомого поверху новобудови впав 33-річний мешканець Тячівського району. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки під час виконання робіт.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 14 березня, повідомлення про падіння чоловіка з новобудови на вул. Володимирській в Ужгороді надійшло на лінію «102» напередодні о 18:55.

«Загиблому 33 роки, він з Тячівського району. Правоохоронці встановлюють, чи був чоловік залучений до будівництва», – заначила Ганна Дан.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або ув’язнення на строк до 8 років, з позбавленням права до трьох років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.