Готель «Власта», який належав Міноборони, продали за 115 млн грн

Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом продажу майнового комплексу «Готель "Власта"». Готель в центрі Львова, який належав міністерству оборони, Фонд держмайна продав у січні цього року за 115 млн грн.

Як розповіли ZAXID.NET у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, за фактом продажу готелю «Власта» відкрили кримінальне провадження за зловживання владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ). Розслідування здійснює поліція.

«На цей час встановлюються усі обставини і ймовірні причетні до кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває», – повідомили у військовій прокуратурі. У військовій прокуратурі не розголошують, в чому суть зловживань при продажу готелю та хто є ймовірними підозрюваними у справі.

Нагадаємо, у січні цього року Фонд держмайна продав на аукціоні готель «Власта» у Львові. Перемогла фірма екс-радника голови «Нафтогазу» Олега Діденка, запропонувавши ціну 115 млн грн.

12-поверховий готель «Власта» загальною площею понад 8 тис. кв м розташований на вул. Клепарівській – за 1,7 км від центру міста. За даними ФДМУ, останніми роками готель був збитковим.

Перше медичне об’єднання Львова заявляло про намір придбати готель для проживання пацієнтів, які потребують довготривалого лікування, та закликало інших учасників відмовитися від участі в аукціоні, однак така ініціатива підтримана не була.

Незадовго після цього керівник регіонального відділення ФДМУ Владислав Калинець звільнився з посади, назвавши збурення, викликані групою активістів після приватизації готелю, «не випадковими».