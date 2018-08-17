Поліція Сербії припинила військовий вишкіл молоді російськими інструкторами

СвітВолодимир Пиріг, 17 серпня970

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Сербська поліція припинила роботу «військово-патріотичного» табору для підлітків та молоді, який організували сербські і російські ветеранські і «патріотичні» об’єднання, пише «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання Blic.

«Табору на Златіборі більше не існує», – сказав міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович. Він заявив, що віддав наказ про ліквідацію табору через можливе жорстоке поводження з дітьми та стурбованість громадськості.

За його словами, пріоритетом є безпека дітей і безпечне повернення їх до їхніх домівок.

«Зараз триває завершальний етап демонтажу табору, таким чином він більше не існує», – сказав Стефанович.

Цю інформацію підтвердив і Желько Вукеліч, організатор табору.

«Сталося те, що сталося. Ми отримали заборону від поліції Ужице. Вони прибули до табору наприкінці вечора, близько 22 години, і попросили закрити його», – сказав Вукеліч.

Раніше на збори до відомого сербського гірського курорту прибуло близько тридцяти підлітків та молодих людей від 14 до 23 років. Молодь вчилася наданню першої медичної допомоги, а також правилам ведення бою: як правильно вести себе під час бойового зіткнення, як стріляти з вогнепальної зброї, як захистити себе холодною зброєю. Інструктори також провели пропагандистську роботу про «історію сербсько-російської дружби».

Нагадаємо, що сербські найманці беруть участь у війні проти України на Донбасі.

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