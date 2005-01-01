Поліція викрила хулігана, через якого отруїлися школярі в Миколаєві

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:591010

До теми

Поліція Миколаєва повідомила про підозру хулігану, який розпорошив на території школи №6 перцевий балончик. Згідно із повідомленням поліції, правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до школи до свого знайомого.

Підозрюваний зізнався, що розпорошив газ у приміщенні шкільної вбиральні не навмисно, а через власну необережність. За його словами, він носив із собою балончик для самооборони.

Неповнолітньому повідомлено про підозру в межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Відео Нацполіції

Як інформував ZAXID.NET, 21 травня в школі № 6 в Заводському районі Миколаєва розпорошили невідомий газ з різким запахом, евакуювали близько 400 учнів, заняття в школі припинили.

До лікарні з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості госпіталізували 37 учнів. Діти скаржились на першіння в горлі, сльозоточивість очей та головний біль.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Масове отруєння у черкаській школі. Головне ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук