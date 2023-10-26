Обшуки в Сумській міській раді почалися о восьмій ранку 26 жовтня

Поліція провела обшуки в Сумській міській раді через привласнення коштів її посадовцями. Обшуки пройшли у четвер, 26 жовтня.

Як сказано в повідомленні поліції, службові особи Сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на придбання товарно-матеріальних цінностей для забезпечення потреб підрозділів добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ). З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для кримінального провадження, співробітники управління стратегічних розслідувань у Сумській області та Сумського райуправління поліції провели санкціоновані обшуки у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями мешкання людей, причетних до привласнення коштів.

Обшуки почалися о 08:00. Поліцейські обшукали службові кабінети керуючої справами виконавчого комітету Юлії Павлик, кабінети бухгалтерського обліку та начальника відділу з конкурсних торгів міськради. Посадовців підозрюють у привласненні грошей, виділених на закупівлю зимової форми для міських добровольчих формувань, повідомило «Суспільне».

«Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури тривають», – сказано в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала на отриманні хабара мера Сум Олександра Лисенка. Він вимагав гроші у місцевих підприємців, які займаються вивезенням сміття. Разом із ним затримали директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу. 3 жовтня посадовцям оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Наступного дня, 4 жовтня, суд обрав запобіжний захід для Лисенка – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у 3 млн грн. Вже 6 жовтня мер Сум сплатив заставу та вийшов із СІЗО. 9 жовтня суд відсторонив мера сум від посади.