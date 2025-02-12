Слідчі виявили та вилучили понад 530 кілограмів бурштину, обладнання для його зберігання, а також станок для обробки каміння

У Рівненській області поліція викрила підпільний цех обробки бурштину та вилучила понад 530 кг бурштину. Правоохоронці провели 14 обшуків, у справі фігурують 11 підозрюваних.

Як вказано у повідомленні поліції за 12 лютого, на Рівненщині провели 14 обшуків та вилучили понад 530 кг бурштину, який за цінами «чорного ринку» вартує понад мільйон гривень.

Поліцейські встановили, що четверо жителів Сарненського району залучили до справи ще декількох односельчан, які займалися незаконним видобутком, переробкою та збутом бурштину-сирцю.

11 лютого правоохоронці викрили одного з фігурантів угрупування: 20-річний мешканець села Тинне у спеціально обладнаному приміщенні саме займався фасуванням та обробкою бурштину.

Працівники поліції та спецпризначенці провели 14 обшуків у 11 учасників злочинної схеми, а також у підпільному цеху, де обробляли бурштин. Слідчі виявили та вилучили понад 530 кілограмів бурштину, обладнання для його зберігання, а також станок для обробки каміння.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.240-1 ККУ (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). Усе вилучене скерують на експертизу.