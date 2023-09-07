Поліція викрила розкрадання 145 тис. грн під час ремонту військового містечка у Рівному. Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, підозрюваними у цій справі є троє осіб: начальник квартирно-експлуатаційного відділу Рівного, його заступник та директор підприємства-підрядника, який виконував роботи.

«Вказані особи упродовж 2021 року під час капітального ремонту однієї із казарм у місті Рівному всупереч інтересам служби внесли до актів приймання виконаних робіт та відповідних довідок завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості будівельних робіт. При цьому ці роботи фактично не були виконані підрядною організацією», – йдеться у повідомленні.

На підставі сфабрикованих офіційних документів на рахунки підприємства безпідставно перерахували понад 145 тис. грн.

Наразі підполковнику, майору та підприємцю вручили підозри за ч.3 ст.27 та ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув'язнення.