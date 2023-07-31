Чоловікові вручили підозру за статтею про недбале ставлення до військової служби

Державне бюро розслідувань викрило схему з розкрадання грошей на ремонті їдальні однієї з військових частин у Луцьку. Як повідомила прес-служба ДБР у понеділок, 31 липня, підозру в цій справі отримав заступник начальника управління капітального будівництва Повітряних Сил. Раніше ж, у травні цього року, підозру отримав і колишній начальник управління.

Слідство встановило, що ще до повномасштабного вторгнення Росії до України управління капітального будівництва Повітряних Сил уклало договір з приватною фірмою для ремонту їдальні військової частини у Луцьку вартістю 12 млн грн. Незважаючи на те, що фірма не повністю виконала ремонтні роботи, начальник управління підписав документи про їхнє завершення. Обсяг невиконаних робіт оцінили у 1,5 млн грн. За цим фактом ДБР у травні повідомило про підозру вже колишньому начальнику управління.

Втім, у ході розслідування слідчі встановили, що схема по викачуванню бюджетних грошей на непроведений ремонт продовжувала діяти. Вже заступник начальника управління аналогічно підписував акти виконаних робіт попри те, що ремонт не проводився.

«На підставі цих документів приватна компанія отримувала кошти, які, ймовірно, могли бути розділені між учасниками схеми. Цього разу вартість невиконаних ремонтних робіт сягнула понад 3 млн грн. Оскільки оборудку спланували ще до початку війни, також перевірятимуться можливі схеми із бюджетними коштами в період воєнного стану. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків», – йдеться у повідомленні.

Посадовець отримав підозру за ч.3 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби), санкція статті передбачає до семи років ув'язнення.