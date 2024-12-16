У Сарненському районі в будинку друзів раптово помер 16-річний хлопець

На Рівненщині 16-річний хлопець приїхав у гості до друзів, втратив свідомість і менш ніж за годину помер. Сестра загиблого стверджує, що виявила на тілі брата численні гематоми. Проте у поліції зазначають, що смерть підлітка настала з природних причин. Нині правоохоронці проводять досудове розслідування для зʼясування усіх обставин трагедії.

Як повідомила 15 грудня пресслужба поліції в Рівненській області, інцидент стався 4 грудня близько 20:00, коли 16-річний житель села Бережки Сарненського району приїхав до місцевих друзів.

«У будинку парубку стало зле, він втратив свідомість. Товариші почали самостійно надавати допомогу, викликали “швидку” та попросили допомоги знайомого, аби той віз хлопця назустріч медикам. На виїзді із села приблизно о 20:40 лікарі швидкої констатували клінічну смерть неповнолітнього, однак продовжили реанімацію. Втім, життя хлопця врятувати не вдалося», – зазначають у поліції.

Сестра померлого Любов Богдан опублікувала допис в Instagram, в якому поділилася подробицями подій того дня. Зокрема, за словами жінки, її брат Денис Богдан приїхав до будинку друзів, троє з яких перебували у коридорі, ще троє – сиділи в кімнаті.

«Брат привітався з тими, хто був у коридорі, і відкривав двері до кімнати. У цей момент, як стверджують свідки, він раптом впав. Ніхто не бачив самого моменту падіння – лише почули глухий звук. Що саме сталося і як він отримав смертельну травму – досі незрозуміло», – написала Любов Богдан.

За словами Любові Богдан, хлопці викликали «швидку», але після тривалого очікування попросили знайомого повезти Дениса назустріч медикам. Жінка зазначає, що у дворі стояв автомобіль одного з підлітків, яким «вони могли б відвезти брата до лікарні, але чомусь цього не зробили». Крім того, «замість того, аби звернутися до сусідки, яка є медсестрою, компанія покликала знайомих і родичів».

«У мого брата на тілі були величезні гематоми на попереку, ногах, та в інтимних місцях. В експертизі цього не вказали. На віску в мого брата також була гематома у вигляді вмʼятини», – додала жінка.

Однак, зі слів речниці поліції області Марії Юстицької, під час огляду місця події слідчі не виявили жодних слідів, що свідчили б про настання смерті підлітка насильницьким шляхом.

«Судово-медичний експерт видав лікарське свідоцтво про смерть: важка поліорганна недостатність, набряк головного мозку й легень, захворювання лімфи, дистрофічні зміни печінки й селезінки, захворювання серця», – зазначила Марія Юстицька.

Нині триває досудове розслідування. Поліцейські зʼясовують усі обставини, опитують свідків і родичів. Відомо, що підліток проживав із бабусею. На обліку сімʼя не перебуває.