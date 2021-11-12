29-річний вбивця був затриманий поліцією через кілька днів після скоєння злочину

За вбивство 64-річного пенсіонера поліція затримала 29-річного мешканця Стрийського району. Через образу вбивця до смерті побив чоловіка. Спершу злочинець втік, а наступного дня повернувся на місце злочину, аби заховати тіло, повідомила прес-служба поліції у п'ятницю, 11 листопада.

Вбивство сталося у Ходорові у вівторок вночі, 9 листопада. За версією слідства, додому до 64-річного пенсіонера прийшов 29-річний чоловік, аби помститися за старі образи. Чоловіки давно конфліктувати. Близько 23:00 молодик сильно побив пенсіонера, так, що той помер від отриманих травм.

Будинок у Ходорові, де 29-річний чоловік до смерті побив пенсіонера

Наступного дня 29-річний чоловік повернувся на місце злочину, він перетягнув тіло вбитого пенсіонера з будинку у підсобне приміщення. Після цього втік, вкравши особисті речі пенсіонера.

Лише у четвер, 11 листопада, сусідка пенсіонера знайшла його тіло. Жінка одразу ж повідомила поліцію про вбивство. Того ж дня правоохоронці і затримали вбивцю.

За вбивсвто 29-річному мешканцеві одного з сіл Стрийського району, загрожує до 15 років ув'язнення.