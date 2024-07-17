75-річна жителька Нового Роздолу та її 29-річний онук

На Львівщині поліція затримала 75-річну мешканку Нового Роздолу та її 29-річного онука за продаж психотропних речовин наркозалежним. Про це у середу, 17 липня, повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, 75-річна жителька Нового Роздолу та її 29-річний онук реалізовували наркозалежним психотропну речовину PVP способом «з рук в руки» за місцем свого проживання.

Правоохоронці задокументували кілька фактів розповсюдження заборонених речовин, окрім того, під час обшуку виявили та вилучили: речовину, схожу на психотропний засіб «PVP», засоби для фасування, електронні ваги, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано експертизу.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: пенсіонерці – домашній арешт, а онуку – тримання під вартою.