За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі

Поліція Хмельницької області затримала браконьєра, який наловив з озера сітку раків, більшість яких була з ікрою. Чоловік завдав збитків екології на понад 100 тис. грн. За скоєне браконьєру загрожує до трьох років обмеження волі.

За інформацією прес-служби поліції Хмельницької області, правоохоронці виявили чоловіка, який у період нересту ловив раків у озері поблизу Нетішина пізно ввечері середи, 11 травня. «Близько 22:00 години правоохоронці виявили місцевого жителя, який за допомогою забороненого знаряддя лову — ятера — виловив з озера раків.Усього в сітці було 33 раки», — йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр рака становить понад 3,3 тис. грн. Браконьєр завдав шкоди державі на суму понад 109 тис. гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). За скоєне браконьєру загрожує до трьох років обмеження волі.