Конфлікт стався у ромському поселенні Підвиноградова Берегівського району

Ввечері, 12 вересня, у ромському таборі в селі Підвиноградів Берегівського району виникли сутички. Під час масової бійки одному з місцевих мешканців розбили автівку. Правоохоронці затримали чотирьох учасників конфлікту.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 13 вересня, про бійку у Підвиноградові повідомили напередодні близько 17:00. Під час сутички троє чоловіків підручними предметами пошкодили Mitsubishi, місцевого жителя.

«Поліцейські затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій – це місцеві жителі віком 31, 33, 39 та 41 рік. Під час затримання один зі зловмисників погрожував та намагався чинити опір працівникам поліції. До нього було застосовано заходи фізичного впливу та спецзасоби», – інформують правоохоронці.

Затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання. За хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень, закарпатцям загрожує від трьох до семи років ув’язнення.