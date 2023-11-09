Під час обшуків у підозрюваних вилучили 9,5 тис. доларів

Рівненська поліція викрила двох продавців фальшивих грошей. Чоловіки мешкають у Києві, а на Рівненщину приїжджали у березні, аби обміняти в пунктах обміну валют підроблені купюри.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 21 березня двоє жителів Обухова, 32-х та 34-х років, приїхали у Здолбунів, аби обміняти фальшиві купюри. Гроші розділили між собою та пішли по обмінниках. Утім, працівники повідомили про підроблену валюту поліцейських.

Правоохоронці розпочали розслідування і встановили фальшивомонетників. У середу, 8 листопада, поліцейські провели десять обшуків на території Київської області, зокрема вдома у шістьох причетних та у їхніх автомобілях.

«За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі 9500 доларів та 2400 євро, три золотих злитки загальною вагою 200 грамів, дві одиниці зброї, майже 100 патронів різного калібру, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, та інші речові докази, які мають значення у справі», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили двом мешканцям Обухова про підозри за ч.2 ст. 199 ККУ (виготовлення підроблених грошей). У разі доведення вини зловмисникам загрожує до десяти років тюрми із конфіскацією майна.