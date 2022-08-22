Чоловік намагався продати підроблені сто доларів у о0бміннику в Здолбунові

У Здолбунові поліція затримала 47-річного мешканця Києва, який намагався продати в пункті обміну валют фальшиві сто доларів. Всього у нього виявили 207 підроблених купюр по сто доларів. Де саме він взяв фальшивку, наразі чоловік не зізнається. У разі доведення вини йому загрожує до семи років ув'язнення.

Інцидент стався ще 17 серпня, але відомо про нього стало 22 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. До правоохоронців звернулась 35-річна працівниця обмінника у Здолбунові, яка повідомила, що клієнт намагався продати підроблену стодоларову купюру. Фальшивість банкноти згодом підтвердила експертиза.

«Усього під час невідкладного обшуку зловмисника та його автомобіля Mercedes-Benz Sprinter поліцейські виявили та вилучили 207 стодоларових банкнот, які містять ознаки підробки. Де придбав стільки фальшивих доларів, підозрюваний не зізнається. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють інших учасників злочину», – йдеться у повідомленні. Решту 207 купюр, які були вилучені під час слідчих дій, скерували на експертизу.

47-річному мешканцю Києва слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 199 ККУ (придбання та збут підроблених грошей). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення. Також поліцейські підготували клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.