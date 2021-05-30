Хулігани потрапили на камери відеоспостереження

У суботу ввечері, 29 травня, двоє львів’ян розтрощили двері магазину на вул. Довженка. Свідки інциденту викликали поліцію, патрульні затримали хуліганів на сусідній вулиці. На одного з хлопців навіть довелося вдягнути кайданки, йдеться у повідомленні поліції.

Двоє 19-річних львів’ян ногами розбили скляні двері магазину і втекли. Але вони не врахували, що потрапили на камери відеоспостереження.

Поліція, яку викликали на місце свідки, переглянула це відео і почала шукати юнаків на сусідніх вулицях. Схожих осіб патрульні помітили на вул. Сихівській. Виявилося, це саме ті двоє хуліганів, які розбили двері магазину.

19-річні львів'яни, затримані поліцією за хуліганство

Поліція затримала хлопців, на одного з них довелося одягнути кайданки. Цей хуліган також отримав постанову за розпивання алкоголю у громадському місці.

Патрульні передали затриманих слідчим, аби ті з’ясовували обставини.

Нагадаємо, 28 травня, поліція затримала трьох хуліганів, які розтрощили автобусну зупинку на вул. Б. Хмельницького.