37-річний чоловік розтрощив машин припарковані біля магазину, а потім і сам магазин

Вночі на 21 травня на вул. Шевченка чоловік трощив автомобілі, потім розбив двері у магазин, а там всередині порозбивав вітрини, холодильник та термінал. Близько 04:00 поліція охорони отримала сигнал тривоги з супермаркету, куди проник зловмисник.Через три хвилини правоохоронці вже були на місці і затримали хулігана.

За даними поліції, 37-річний мешканець Херсонської області розтрощив п’ять машини, які були припарковані біля магазину «Близенько» на вулиці Шевченка. Чоловік розбив вітрове скло у Ford Focus та Skoda Octavia і понищив капоти Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang.

Після цього хуліган розбив двері в магазин «Близенько», зайшов всередину і почав там трощити товар, вітрини, холодильник та термінал.

Розбиті вночі хуліганом машини, магазин та товар (фото поліції)

Поліція охорони отримала сигнал тривоги з магазину і вже за три хвилини вони прибули на місце злочину. Чоловіка затримали в магазині, ним виявився 37-річний мешканець Херсонщини, який тимчасово проживає та працює у Львові.

Поліція не повідомляє чи був чоловік п’яним або ж під дією наркотиків.