34-річний чоловік стрибав на автомобілі, які їхали просп. Червоної Калини

У суботу, 10 квітня, львів’янин під дією наркотиків кидався на автомобілі на Сихові та застрибнув на дах однієї з машин. Чоловіка забрали у відділок поліції, де з'ясувалось, що він перебуває у розшуку за грабежі.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, близько 23:00 правоохоронці отримали виклик на просп. Червоної Калини, де невідомий чоловік кидався під автівки.

Коли патрульні приїхали на місце, то побачили, що чоловік уже опинився на капоті одного з автомобілів, що проїжджав повз. Невідомий стрибнув на дах машини.

«Порушника зняли з автомобіля і доставили у відділ поліції N°2. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву», – повідомили у прес-службі поліції.

Поліцейські з'ясували, що чоловік – це 34-річний львів'янин, який перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж вчинені повторно. Чоловік перебував під дією синтетичного наркотику «солі». Його госпіталізували.

Слідчі Львівського районного управління поліції будуть розслідувати цю справу.