Хулігани, які розтрощили зупинку, отримали і постанову за розпивання алкоголю у громадських місцях

Вночі з четверга на п'ятницю, 28 травня, на вул. Б. Хмельницького троє юнаків розтрощили автобусну зупинку. Свідок, який бачив дії хуліганів розповів усе поліції. Правоохоронці знайшли і затримали зловмисників за гарячими слідами.

Інцидент трапився близько опівночі. Троє хуліганів розтрощили зупинку громадського транспорту біля АЗС на вул. Б.Хмельницького. Свідок бачив, як хлопці руками порозбивали скло павільйона і пішли геть, і одразу повідомив про цей випадок поліцію.

Львів'янин надав правоохоронцям опис хуліганів, зокрема розповів у чому вони були одягнені. За гарячими слідами патрульні знайшли юнаків на заправці у Малехові. Хуліганами, які розтрощили автобусну зупинку, виявилися троє львів'ян віком 18, 19 та 20 років.

Правоохоронці затримали їх і відвезли у районне управління поліції. До того ж патрульні склали на хуліганів постанови за розпивання пива на вулиці, а також появу у громадських місцях у нетверезому стані. Цього року для хлопців це вже друга така постанова.