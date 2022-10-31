Правоохоронці затримали 34-річного зловмисника у Києві

У Києві поліція затримала 34-річного грабіжника, який забрав 50 тис. доларів у літнього мешканця Волині. Зловмисник працював за популярною схемою «ваш родич у біді». Він зателефонував до пенсіонера і повідомив, що потрібні гроші на лікування його доньки, яка начебто потрапила у ДТП. Літній чоловік віддав зловмиснику 50 тис. доларів. Інцидент стався у четвер, 27 жовтня, але прес-служба поліції Волині повідомила про нього 31 жовтня.

До поліції із заявою звернувся 81-річний мешканець Луцька. Чоловік розповів, що йому зателефонували невідомі та сказали, що донька потрапила у ДТП і потрібні гроші на операцію. Через декілька хвилин після дзвінка до потерпілого прийшов незнайомець.

«Заявник впустив чоловіка до квартири, дістав кошти та поклав їх перед чоловіком. Зловмисник не вагаючись схопив гроші та вибіг з помешкання. Сума завданих матеріальних збитків – 50 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала розшуки грабіжника. За сприяння київських та чернівецьких колег його особу швидко встановили. Ним виявився 34-річний уродженець Полтавської області. Чоловіка затримали у Києві. Відомо, що він причетний до шести аналогічних злочинів на території Волині та інших областей.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.5 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений у особливо великих розмірах). За вчинене підозрюваному загрожує від восьми до тринадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі він перебуває у СІЗО.