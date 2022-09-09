Чоловік намагався пограбувати магазин «Любава», що на вулиці Парковій

Суд призначив десять років ув'язнення з конфіскацією майна 25-річному грабіжнику з Вараша, який в квітні цього року поранив літню продавчиню. Чоловік зайшов до магазину і, погрожуючи ножем, наказав 67-річній власниці віддати всі гроші. Вона намагалась втекти, між ними розпочалась сутичка, в ході якої він наніс жінці два поранення. В касі грошей не було, тож грабіжник забрав лише дві пляшки пива і втік. За 20 хвилин його затримали перехожі. Відомо, що чоловік вже неодноразово був судимий за крадіжки, тож суд призначив йому суворе покарання.

Як йдеться у вироку Кузнецовського міського суду, інцидент стався 4 квітня у магазині «Любава» у Вараші. В той день 25-річний Олексій Штепо двічі купував пиво, але зайшовши втретє, почав погрожувати ножем і наказав 67-річній продавчині віддати всі гроші та лягати на підлогу. Жінка намагалась вибігти з другого боку прилавка, однак чоловік наздогнав її і під примусом поклав літню жінку на підлогу.

Коли він пішов закрити вхідні двері до магазину, жінка встала і навалилась на нього ззаду. Розпочалась сутичка, під час якої грабіжник знову повалив продавчиню на підлогу і наніс їй два ножові поранення по щоці та по шиї.

«Далі він зайшов за прилавок, перекинув вмонтовані шухляди та не виявивши коштів, забрав дві пластикові пляшки пива «Арсенал міцне» вартістю 172 грн і вибіг з магазину в напрямку річки Стир. Тоді обвинувачений викинув наявний у нього ніж у воду та через декілька хвилин був затриманий», – йдеться у вироку. Зазначимо, що затримали його перехожі.

Під час судового розгляду Олексій Штепо визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що вирішив пограбувати магазин, оскільки не мав грошей для купівлі алкоголю. Також чоловік заперечив, що наносив ножові поранення продавчині: він зазначив, що лише притискав ніж до її обличчя. За його словами, під час пограбування літня жінка кричала і просила її не вбивати.

Відомо, що Олексія Штепо неодноразово судили за майнові злочини. На момент грабежу він вже мав умовний термін за крадіжку автомобіля, а в квітні цього року його судили за неодноразові крадіжки. Тож суд взяв до уваги рецидив злочинів та те, що на момент пограбування чоловік був п'яний.

Суддя Валерій Малков визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану) і призначив йому десять років тюрми з конфіскацією майна. Також він повинен заплатити 2,7 тис. грн за експертизи.

Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.