Вдома у чоловіка знайшли корпуси гранат, які він зберігав без дозволів

У Володимирі поліція затримала 42-річного місцевого мешканця, який погрожував людям зброєю та гранатою. Про чоловіка поліцейським розповіли мешканці міста. Згодом, коли порушника виявили правоохонці, він також погрожував їм підривом гранати, але його вдалось затримати без жертв. Також в нього вдома провели обшук, де знайшли корпуси гранат та патрони, на яких в нього не було жодних дозволів. Наразі зловмисник перебуває в СІЗО.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, в понеділок, 6 лютого, до поліцейських Володимира звернулися місцеві мешканці та повідомили про невідомого чоловіка, який неодноразово погрожував їм зброєю і гранатою. Заявники надали детальну інформацію про зловмисника і його автомобіль, тому буквально за декілька годин особу чоловіка встановили.

«Згодом оперативники виявили правопорушника на одній із вулиць міста, під час затримання він погрожував правоохоронцям підривом гранати та навіть дістав зброю, однак поліцейські чітко зреагували й зашкодили цьому», – йдеться у повідомленні.

У помешканні чоловіка поліцейські провели обшуки. Вилучили два корпуси гранати Ф-1, два корпуси гранати РГД-5, близько десяти запалів та понад сотню патронів. Все це відправили на експертизу. Звідки чоловік взяв зброю та боєприпаси, поки що невідомо, це з'ясовують слідчі.

Чоловіка затримали і відправили в СІЗО. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція частини першої цієї статті передбачає до семи років тюрми.