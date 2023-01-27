Вдома у чоловіка знайшли два ручні протитанкові гранатомети, патрони та гранати

На Тернопільщині поліцейські виявили у нетверезого водія протипіхотну міну, сигнальні ракети та гранату. Чоловік розповів, що це все привіз з зони бойових дій як сувеніри. Згодом у підозрюваного вдома провели обшук, під час якого вилучили двісті патронів, ручні протитанкові гранатомети та гранати.

Про виявлення зброї у мешканця одного з сіл Тернопільського району прес-служба обласної поліції повідомила у п'ятницю, 27 січня. Зазначається, що напередодні автомобіль підозрюваного зупинили працівники патрульної поліції. Водій перебував у стані наркотичного сп'яніння.

При попередньому огляді в транспорті підозрюваного поліцейські виявили та вилучили протипіхотну міну, ручну димову гранату, шість сигнальних ракет і освітлювальний патрон. Чоловік розповів, що все привіз як сувеніри з території, на якій ведуться бойові дії.

Після цього в помешканні чоловіка провели обшук. «Дві гранати із запалами, майже двісті патронів різного калібру, два РПГ та димову шашку – усе це у своєму помешканні зберігав житель одного із сіл Тернопільського району. Заборонені предмети під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді міськрайонного суду вилучили правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція частини першої цієї статті передбачає до семи років ув'язнення. Наразі вирішується питання про вручення чоловікові підозри у цій справі.