Затримали ужгородця під час продажу пістолета з глушником

Поліція затримала 33-річного мешканця Ужгорода, який налагодив схему продажу зброї. Відомо, що чоловік уже був раніше судимий за схожі злочини. Затримали ужгородця в сусідньому селі під час спроби продати пістолет з глушником. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як у середу, 25 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, затримали чоловіка в селі Оріховиця в Ужгородському районі. Зловмисник саме отримував від клієнта гроші за бойовий пістолет із глушником.

«33-річний судимий ужгородець, користуючись кримінальним минулим, намагався налагодити в регіоні схему зі збуту нелегальної зброї. Підозрюваного затримали на околиці села Оріховиця в Ужгородському районі, безпосередньо в момент передачі зброї та отримання взамін від клієнта грошових коштів», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вилучили у затриманого пістолет з глушником та майже 50 набоїв до нього. Наразі оперативники встановлюють походження зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.