Поліція затримала підозрюваних у вбивстві екс-директора «Укрспирту»

Наразі злочинців заарештовано

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова, а також у низці інших замахів на бізнесменів у Києві. Про це повідомив на брифінгу голова Нацполіції Сергій Князєв, пише LB.ua.

«Припинено злочинну діяльність групи, яка вбивала і викрадала людей у місті Києві», – повідомив він.

За словами Князєва, встановлено причетність п'ятьох затриманих до побиття бізнесмена 29 березня, вибуху біля київського вишу 1 травня, замаху на іншого бізнесмена 23 червня на вул. Тургенєвській. Також цих затриманих підозрюють у вбивстві Панкова.

Голова Нацполіції зазначив, що підозрюваного в організації замаху затримали на території сусідньої держави (наразі не повідомляється якої саме). Усіх затриманих заарештовано без права внесення застави.

Як писав ZAXID.NET, 30 травня в Дарницькому районі Києва невідомий застрелив колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова, радника чинного директора держпідприємства.

Зловмисник з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у Панкова і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка. За гарячими слідами вбивцю затримати не вдалося, але пізніше в поліції заявили, що встановили підозрюваного в убивстві.

У жовтні у поліції повідомляли, що в убивстві підозрюють захисників довкілля.