Обоє підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі

Івано-франківська поліція затримала подружжя шахраїв, яких підозрюють у систематичних крадіжках. Відомо, що 30-річний чоловік та 42-річна жінка нещодавно приїхали у Франківськ і протягом місяця вчиняли крадіжки із будинків пенсіонерів. Під час обшуків у готелі, де проживало подружжя, поліцейські вилучили готівку, викрадені телефони та картки. Обоє підозрюваних наразі перебувають у СІЗО, поліція перевіряє їх причетність до інших злочинів.

Як у вівторок, 18 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аферисти на вулиці пропонували літнім людям допомогти – піднести додому сумку. А вже біля будинків потерпілих зловмисники під різними приводами просились в оселю, звідки викрадали майно потерпілих, а саме телефони, банківські карти, ювелірні вироби тощо.

«До складу групи входили чоловік та жінка, уродженці Івано-Франківська та Республіки Молдови, віком 30 та 42 років. Чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів. Окрім того, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, майже в усіх випадках потерпілі – пенсіонери. В готельному номері, де подружжя проживало декілька днів, оперативники виявили грошові кошти, викрадений мобільний телефон та інші речові докази.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4. ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 1, 3 ст. 357 (вимагання, викрадення та привласнення офіційного документа, з корисливих мотивів, організованою групою) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) ККУ. Наразі обоє затриманих перебувають під вартою. Поліцейські перевіряють їх на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Прикарпаття.