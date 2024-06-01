Тіло дівчинки вбивця сховав у лісосмузі за містом

На Полтавщині правоохоронці знайшли тіло зниклої безвісти кілька днів тому 12-річної Дарії Волошиної. Поліцейські вже затримали підозрюваного в її зґвалтуванні та вбивстві 57-річного чоловіка, повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Дівчинка зникла ввечері 26 травня, її розшукували понад чотири дні. За даними слідства, 12-річну дитину вивіз на машині за місто 57-річний полтавець, який скоїв над нею сексуальне насилля та вбив.

«Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії», – повідомив начальник ГУНП Полтавської області Євген Рогачов.

Наразі тривають розслідування та судові експертизи для встановлення всі обставин злочину.

57-річному чоловіку повідомили про підозри за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 ККУ (вчинення дій сексуального характеру щодо дитини). За злочин полтавцю може загрожувати довічне позбавлення волі.