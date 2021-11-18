40-річного червоноградця затримали 17 листопада під час отримання грошей

Вночі середи, 17 листопада, у Червонограді поліція затримала 40-річного місцевого мешканця, який вимагав гроші у бізнесмена, погрожуючи йому, а також його вагітній дружині. У прес-службі поліції повідомили, що затриманий вже був раніше судимий і неодноразово вимагав від бізнесмена гроші.

Підприємець з Червонограда звернувся до поліції, коли бандит вчергове почав вимагати у нього 28 тис. грн та погрожувати йому фізичною розправою.

Слідство встановило, що 40-річний раніше судимий рекетир, кілька разів вимагав гроші у цього підприємця. Бандит погрожував бізнесменові зброєю, попереджав, що знищить його майно, а також погрожував фізичною розправою йому та вагітній дружині.

Вночі середи, 17 листопада, поліцейські затримали зловмисника під час одержання 28 тис. грн. У нього поліцейські знайшли пістолет. А під час обшуків у підозрюваного вдома поліцейські знайшли боєприпаси.

Зловмисника було затримано. За вимагання 40-річному чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.