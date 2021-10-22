Двоє чоловіків вимагали від родини 120 тис. доларів та погрожували вбивством

Закарпатська поліція затримала 50-річного чоловіка та його 27-річного племінника за погрози фізичною розправою сім’ї та вимагання 120 тис. доларів вигаданого боргу. Чоловіків затримали у будинку родини під час передачі їм частини грошей. Наразі затримані перебувають у СІЗО, за скоєне чоловікам загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ще у червні 2021 року до правоохоронців звернулася мешканка Тячівського району, яка повідомила, що, коли її чоловік був за кордоном, двоє зловмисників вимагали у її родини неіснуючий борг – 120 тис. дол. США. У разі відмови заплатити кошти жінці та всій її родині погрожували фізичною розправою.

У ході слідства з’ясувалося, що 50-річний чоловік разом зі своїм 27-річним племінником вигадали причину боргу та стали вимагати 120 тис. доларів і погрожувати родині насильством і знищенням майна. Як уточнюють у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, обоє фігурантів справи – мешканці Тячівського району.

Чоловіків затримали у середу, 20 жовтня, коли вони приїхали до будинку родини в одному із сіл Тячівщини для отримання частини вигаданого боргу – 10 тис. дол. США. Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства), їм загрожує до 7 років.

Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про обрання щодо зловмисників запобіжного заходу. Слідство у справі триває.