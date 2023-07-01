Троє хлопців викрали авто ВАЗ з приватного подвір’я та спалили його неподалік Бродів

Правоохоронці затримали трьох хлопців віком від 16 до 19 років, які викрали авто ВАЗ з приватного подвір’я та спалили його неподалік Бродів. За вчинення злочину їм загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 1 липня, до поліції звернувся мешканець одного з сіл Золочівського району та повідомив про викрадення свого автомобіля ВАЗ–2107, який був припаркований на його подвір’ї.

Правоохоронці встановили, що до викрадення причетні троє місцевих мешканців віком 16, 18 та 19 років. Побачивши припаркований на подвір’ї автомобіль та скориставшись тим, що ключ був у замку запалювання, вони сіли у авто та, рухаючись польовими дорогами, поїхали в бік міста Броди. Дорогою вони зняли та викинули номерні знаки, а неподалік від Бродів, у урочищі «Кемпа», вийшли з автомобіля та підпалили його.

Слідчі повідомили автовикрадачам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.