Підозрюваному у вбивстві загрожує до 15 років ув'язнення

У четвер, 22 грудня, у Стебнику вбили 52-річного місцевого мешканця. Підозрюваного у вбивстві вже затримали, повідомила прес-служба поліції, уточнивши, що злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, вбивство сталося в одному із міських гуртожитків. Першими на місце виїхали медики, яких викликали мешканці гуртожитку. А вже лікарі викликали поліцію, бо зафіксували на тілі 52-річного чоловіка колото-різані рани шиї та грудей. Чоловік помер від крововтрати.

«Поліцейські встановили, що смертельних ножових поранень загиблому завдав його знайомий, також житель Стебника віком 53 роки, під час конфлікту. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його, а також вилучили речові докази його причетності до вчинення вбивства», – повідомили у поліції.

Підозрюваному у вбивстві загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває.