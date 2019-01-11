Політв'язень Станіслав Клих підозрює у себе рак шкіри, - омбудсмен

Політв'язень Станіслав Клих скаржиться на проблеми зі здоров'ям та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри. Про це 11 січня повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Денісова звернулась до російського омбудсмена Москалькової із проханням забезпечити Станіслава Клиха належною медичною допомогою та відповідним лікуванням. За її словами, Станіслав Клих скаржиться на сильний біль у серці, нирках, печінці, має проблеми з ногами та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри.

«Він хотів, щоб його обстежили, але, як повідомила його мама, лікарі взяли у нього на аналіз лише кров та сечу. Ніякого діагнозу так і не поставили та повернули в тюремні стіни», - зазначила Денісова.

Його мама Тамара Клих повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує. Нещодавно його помістили до лікарні, проте відразу повернули до в’язниці. Також Тамара Клих повідомила про те, що Станіслав не отримує листи від рідних, хоча йому пишуть двічі на місяць.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22 з половиною та 20 років ув'язнення відповідно. За версією слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечили усі обвинувачення, а Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв’язні також заявляли про тортури з боку російських силовиків.