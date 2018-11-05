У міністерстві охорони здоров’я Польщі розробляють законопроект, покликаний заборонити в’їзд до країни невакцинованим громадянам сусідніх держав, пише «Польське радіо» з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Зокрема, головний санітарний інспектор Польщі Ярослав Пінкас сказав, що у Польщі «є кір, занесений з-за кордону, а свого кору ми не маємо вже декілька років». Він висловив сподівання, що Польщі «вдасться зберегти статус країни, вільної від кору».

Пінкас наголосив, що треба вимагати щеплення від іноземців, котрі перебувають у Польщі тривалий період. «Ми повинні запитати: “чи був Ти щеплений і чи не повинен Ти це зробити”», – сказав він.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський також підтвердив, що триває робота над проектом заборони в’їзду до Польщі нещепленим громадянам інших держав.

«Польське радіо» також повідомило, що якщо минулого року в Польщі на кір захворіли 59 людей, то станом на кінець жовтня цього року кількість хворих на кір у цій країні вже склала 144. Одним з хворих виявився учень ліцею, що приїхав з України. При цьому місцева влада стверджує, що рівень вакцинації серед поляків становить 95%. Нинішня епідеміологічна ситуація «вимагає активної роботи, аби особливо іноземці, котрі працюють у Польщі триваліший період, були щеплені», сказав головний санітарний інспектор Польщі.

Він наголосив, що це стосується, передусім, тих людей, котрі працюють з дітьми.

Нагадаємо, за 3 і 4 листопада до інфекційної лікарні Львова з кором госпіталізували 62 дитини.

Також нагадаємо, що в Україні заборонили нещепленим дітям відвідувати дитсадки і школи.