Дозвіл на продаж цієї техніки американський Конгрес надав ще у вересні 2023 року

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії. Про це у вівторок, 13 серпня, RMF24.

Підписаний контракт передбачає поставку 96 гелікоптерів Apache разом із пакетом логістики та навчання. Вони мають замінити радянські вертольоти Мі-24 в польській армії.

Крім того, поляки придбали технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт окремих компонентів AH-64E. Контракт на закупівлю американських штурмових машин був підписаний в аеропорту Латково в Іновроцлаві, де, серед іншого, розташована база вертольотів.

Під час прес-конференції очільник міноборони подякував американській стороні за співпрацю, а також тим, хто причетний до підготовки цих угод.

Нові гелікоптери надійдуть до 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ Польщі не раніше 2028 року. За словами голови польського Міноборони, закупівля коштуватиме близько 10 млрд доларів. Перші польські пілоти вже пройшли навчання на американських вертольотах. Перш ніж до Польщі дійдуть перші одиниці, польська армія отримає кілька одиниць в оренду від американців.

Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.

Додамо, що дозвіл на продаж цієї техніки американський Конгрес надав ще у вересні 2023 року.

Boeing AH-64E Apache – американський базовий ударний гелікоптер, який почали експлуатувати США з 1986 року. Він був створений як супермобільний протитанковий засіб, який має знищувати бронетехніку поза зоною ураження противника. За час свого існування Apache пройшов декілька хвиль модернізацій, кожна з яких лише збільшувала вогневі можливості та ефективність цього вертольоту.

Найбільш відома версія Apache – AH-64D Longbow, який відрізняється радіолокаційною станцією керування вогнем. Вона здатна відслідковувати на фоні землі 128 цілей та дозволяє одночасно атакувати до 16. Гелікоптер оснащений набором датчиків, встановлених на носі для виявлення цілей, а також системами нічного бачення. Гвинтокрил озброєний 30-мм ланцюговою гарматою М230.