Пропозицію щодо закупівлі Apache Польща подала минулого року

Конгрес Сполучених Штатів Америки погодився продати Польщі гелікоптери Apache з озброєнням та радарами у комплекті. Йдеться про 96 американських вертольотів Boeing AH-64E, повідомив у середу, 6 вересня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Раніше продаж гелікоптерів Польщі погодив Державний департамент США. Пропозицію від Польщі придбати американські гелікоптери озвучили у 2022 році.

«Ми маємо згоду Конгресу США продати Польщі 96 вертольотів Apache з радарами та озброєнням! Зараз ми починаємо переговори щодо ціни», – повідомив Маріуш Блащак.

За словами польського міністра оборони, до завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі Армія США забезпечить Apache з власних ресурсів.

Зазначимо, Boeing AH-64E Apache – американський базовий ударний гелікоптер, який почали експлуатувати США з 1986 року. Він оснащений набором датчиків, встановлених на носі для виявлення цілей, а також системами нічного бачення. Гвинтокрил озброєний 30-мм ланцюговою гарматою М230.

Нагадаємо, раніше Маріуш Блащак заявив, що гелікоптери Apache замінять польські вертольоти радянського виробництва Мі-24. У липні 2023 The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела заявило, що влада Польщі надала Силам оборони України приблизно десять ударних гелікоптерів Мі-24. Офіційно країна цю передачу досі не підтвердила.