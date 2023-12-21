Польський уряд передав Україні ще 5 тис. терміналів Starlink, які використають для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для покращення роботи підприємств критичної інфраструктури. Про це 21 грудня повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

«Звʼязок для прифронтових територій та критичної інфраструктури. Отримали 5 тисяч Starlink від уряду Польщі», – йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що передані Польщею термінали серед іншого повинні допомогти повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери.

Станом на грудень 2023 року в Україні вже працюють близько 47 тис. терміналів Starlink, переданих нашій країні союзниками. При цьому від Польші Україною було отримано понад 19,5 тис. терміналів. Ще одну значну частину терміналів Україна отримала від корпораці. Ілона Маска Space Exploration Technologies.