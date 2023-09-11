Разом із раніше замовленими пусковими установками армія Польщі матиме у своєму розпорядженні понад 500 HIMARS

У понеділок, 11 вересня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив рамкову угоду про придбання компонентів для 486 пускових установок M142 HIMARS. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Польщі.

Разом із раніше замовленими пусковими установками армія Польщі матиме у своєму розпорядженні понад 500 HIMARS.

Minister @mblaszczak zatwierdził dziś umowę na dostawe 486 wyrzutni #HIMARS dla #WojskoPolskie.



Razem z zamówionymi wcześniej wyrzutniami #WojskoPolskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami! pic.twitter.com/qPHOFSyyEq — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) September 11, 2023

Предметом контракту між Держказначейством – Агентством озброєнь Польщі та оборонною компанією Lockheed Martin, є поставка пускових установок для 27 батарей реактивної артилерії, а також матеріально-технічного та навчального забезпечення. Також планується отримати технологію виробництва високоточних ракет, які використовуються системами HIMARS, зазначає портал «Мілітарний».

Американська сторона також надаватиме технічну підтримку. Згідно з прийнятим графіком, поставки очікуються в 2025 році. Ці пускові установки закуповують в межах реалізацію польської програми під назвою HOMAR-A.

Реалізація програми передбачає трансфер технологій і локалізацію виробництва багатьох складових американських пускових установок M142 HIMARS. Передусім елементи пускової установки будуть встановлювати на польське колісне шасі JELCZ 6х6 та інтегровані з польською системою бойового управління TOPAZ. Реактивні системи HIMARS забезпечуватимуть необхідну вогневу підтримку Сухопутних військ, завдаючи глибоких вогневих ударів.

Вони здатні точно уражати цілі на дальності 70-80 км реактивними високоточними боєприпасами сімейства GMLRS, а також застосовувати тактичні балістичні ракети комплексу ATACMS на дальності до 300 км.

Наразі триває реалізація першого контракту на поставку Польщі HIMARS, який був підписаний у лютому 2019 року. M142 надійшли на озброєння 1-ої ракетної бригади, яка дислокується у Торуні та Ожиші і входить до складу 16-ої механізованої дивізії.

Польське замовлення включає поставку командних машин, а також матеріально-технічну, навчальну та технічну підтримку з боку США.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що США погодились продати Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache.