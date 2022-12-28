Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна підтримав ініціативу України щодо виключення Російської Федерації з Організації Об’єднаних Націй, назвавши таке рішення закономірним. Про це Ясіна сказав в інтерв’ю «Польському радіо».

Речник польського МЗС нагадав, що вже впродовж кількох десятиліть точаться розмови про потребу реформувати ООН, а також про роль Ради Безпеки та право вето її постійних членів.

«Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини», – зазначив він.

Нагадаємо, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та виключення її з ООН у цілому.

Українські дипломати зауважили, що Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою.