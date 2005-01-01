Польща стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН замість України

СвітОрися Шиян, сьогодні, 17:4259831

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Польща стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН замість України
фото ipress
Україна припинила тимчасове членство в Радбезі ООН

1 січня 2018 року Польща стала непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від країн Східної Європи, повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

Польща замінила Україну, яка протягом двох років була тимчасовим членом ООН і брала участь у вирішенні найважливіших питань світової безпеки.

Нагадаємо, Радбез ООН має п’ятьох постійних членів: Китай, Франція, Росія, США і Велика Британія. Десять тимчасових членів обираються на дворічний термін. Крім Польщі, з 1 січня до цієї групи увійшли Кувейт, Перу і Республіка Кот-д’Івуар.

Додамо, що Україна була непостійним членом Ради Безпеки ООН тричі: у 1948-1949 роках, в 1984-1985 роках і в 2000-2001 роках.

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Україну обрали тимчасовим членом Ради Безпеки ООН ZAXID.NET
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