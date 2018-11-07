Польща заборонила екстрадицію до Росії українця, який зводив укріплення на Донбасі

Верховний суд Польщі відхилив рішення судів нижчих інстанцій, які на міжнародний запит Росії з 2017 року хотіли видати російській владі українця Ярослава К., повідомив представник прес-служби речника громадянських прав Польщі Лукаш Стажевський. Росія шукала українця, бо той 13 років тому в Москві до смерті побив чоловіка.

«Торік Росія звернулася до польських органів влади про затримання українця та його екстрадицію до Росії. Речник громадянських прав Польщі подав касацію до Верховного суду країни на рішення польських судів попередніх інстанцій. Напередодні Верховний суд відхилив рішення про екстрадицію і повернув справу на новий розгляд у суді першої інстанції», – повідомив Стажевський в коментарі «Укрінформу» в середу, 7 листопада.

За словами Стажевського, громадянина України Ярослава К. підозрюють у Росії в побитті чоловіка в 2005 році у Москві, в результаті чого постраждалий помер.

«Росія нічого не робила з цією інформацією аж до 2017 року. Натомість, після того, як з’явилася інформація про те, що Ярослав К. будував у 2015 році фортифікаційні споруди на Донбасі з українського боку кордону, у Москві відразу пригадали, що мають таку кримінальну справу», – констатував представник офісу польського омбудсмена.

Захист українця хотів, аби суди першої інстанції взяли до уваги факт його перебування у зоні бойових дій в 2015 році, але суд відмовився брати це до уваги.

Вперше рішення видати Росії українця 17 січня прийняв окружний суд одного з міст на півдні Польщі. Після цього захист українця подав апеляцію, однак апеляційний суд 1 лютого підтримав рішення окружного суду про екстрадицію громадянина України до РФ. Після цього у справу втрутився польський омбудсмен.