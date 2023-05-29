Таким рішенням Польща закрила для вантажівок останній робочий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Польський уряд ухвалив розпорядження щодо заборони руху через кордон вантажівок з російськими та білоруськими номерами. Відповідне розпорядження ухвалив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, йдеться у документі від понеділка, 29 травня.

Відповідно до ухвали, з четверга, 1 червня, Польща призупиняє прикордонний рух вантажів у пунктах пропуску через державний кордон з Республікою Білорусь для вантажівок, які зареєстровані за російськими та білоруськими номерами. За даними польського МВС, такі дії відбуваються у зв’язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки.

«Призупиняється прикордонний рух вантажів у пунктах пропуску через державний кордон з Республікою Білорусь для вантажних автомобілів, тягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, і автопоїздів, зареєстрованих у території Республіки Білорусь або Російської Федерації», – йдеться в тексті документа.

Зазначимо, єдиний прикордонний перехід між Польщею та Білоруссю, який працює для вантажних перевезень, розташований у Корощині. Ще один прикордонний пункт працював у Бобровниках до 10 лютого 2023 року.