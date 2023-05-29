Анджей Дуда підписав закон, який передбачає аналіз рішень польської влади в період з 2007 до 2022 року

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив закон, що передбачає створення комісії з метою дослідження російського впливу, але критики вважають цей документ інструментом для політичного переслідування опозиції.

У понеділок, 29 травня, Дуда повідомив, що погодився із законопроектом в контексті активних дискусій у США та окремих країнах Європи щодо впливу Росії на політику. Він також заявив про намір передати його до Конституційного суду, оскільки виникли сумніви стосовно деяких його положень.

«Російський вплив, який призвів до низки турбулентностей, наслідком яких – на мою думку і не тільки на мою думку – є, серед іншого, російська агресія проти України, енергетичні проблеми, які зараз впливають на Європу, вони є фактом, і я не маю сумнівів, що вони потребують пояснення», – сказав Дуда, якого цитує RMF24.

Він також висловив думку, що необхідно створити комісію для розслідування російського впливу на рівні Європейського Союзу. Заявивши це, він повідомив, що особисто звернувся до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького з проханням винести це питання на розгляд Європейської ради.

«На мою думку, така комісія повинна бути створена на європейському рівні для того, щоб розслідувати російський вплив також і в європейських інституціях», – сказав президент Польщі.

Закон, що стосується російського впливу на безпеку Польщі, почне діяти протягом наступного тижня після оприлюднення. Згідно з ним, комісія буде аналізувати офіційні документи, випадки передачі інформації третім сторонам, ухвалення «шкідливих рішень» та інші подібні випадки за період з 2007 по 2022 рік. Комісія також матиме повноваження скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу; заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Як зазначає «Європейська правда», польська опозиція, а саме партія «Громадянська платформа» та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива «Права й справедливості» спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2011 року. На думку опонентів, цей закон призначений для виключення Дональда Туска з політичної арени перед парламентськими виборами або, принаймні, принизити його в очах виборців. Тому цей закон в Польщі отримав назву «лекс Туск».