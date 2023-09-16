Заборона починає діяти від неділі, 17 вересня

Від неділі, 17 вересня, у Польщі вступає в дію заборона на ввезення легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

«З 17 вересня 2023 року забороняється придбання, імпорт або передача до Європейського Союзу прямо чи опосередковано автомобілів та інших транспортних засобів, призначених переважно для перевезення 10 осіб, у тому числі легкових та вантажних автомобілів (з кузовом універсал) і гоночні автомобілі, якщо вони походять або експортуються з Росії», – повідомила Держприкордонна служба Польщі.

Заборона обгрунтована розпорядженням Ради ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року щодо обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Зареєстровані в Росії транспортні засоби з російськими номерними знаками, які з’являться на польських прикордонних переходах від неділі, не будуть пропускати через кордон, незалежно від того, з якої країни вони прибули. Такі обмеження стосуватимуться навіть водіїв, які не є громадянами РФ.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія та Естонія також заборонили в’їзд на свою територію авто з російськими номерами. Країни Балтії вирішили прислухатись до рекомендації Єврокомісії і ввести додаткові обмеження щодо росіян. Аналогічне рішення прийняла влада Фінляндії, яка межує із РФ.