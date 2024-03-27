Офіцер обіймав посаду командувача Єврокорпусу з червня 2023 року

Польська служба військової контррозвідки розпочала перевірку щодо польського командувача Європейського корпусу генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського. Під час перевірки офіцера звільнили з посади, повідомили у прес-службі Міноборони Польщі, опублікованому у середу, 27 березня.

За даними міністерства, Польща отримала про Ярослава Громадзінського «нову інформацію», яка повпливала на його звільнення. За словами речника польського Міноборони Януша Сеймея, рішення щодо звільнення генерал-лейтенанта ухвалене відповідно до закону «Про захист секретної інформації», який окреслює принципи захисту даних – в тому числі й державної таємниці, розголошення якої може завдати Польщі шкоди.

«Тому було прийнято рішення про звільнення генерал-лейтенанта Громадзінського з посади командувача Єврокорпусу та його негайне повернення в країну», – повідомили у прес-службі польського Міноборони.

Зазначається, що на момент звільнення офіцер перебував у німецькому Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Єврокорпусу. Багатонаціональні сили Єврокорпусу можуть бути використані в операціях швидкого реагування під керівництвом Євросоюзу, ООН та НАТО.

Щоб забезпечити безперервність функціонування командування Єврокорпусу, на посаду генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського негайно призначать іншого офіцера. Хто саме може обійняти посаду командувача, у міністерстві не уточнили.

Що відомо про Ярослава Громадзінського

53-річний Ярослав Громадзінський брав участь у бойових діях в Іраку та брав участь у тренувальних місіях НАТО на території країни. Крім того, командував польським військовим контингентом у Сирії у 2007 році.

У червні 2023 року генерал-лейтенант обійняв посаду командувача Єврокорпусу. До того військовослужбовець був командиром 15 механізованої бригади ЗС Польщі та 18 механізованої дивізії. Також працював радником начальника Генерального штабу польської армії.

До звільнення Ярослав Громадзінський служив у Міжнародній групі допомоги Україні. У складі групи, розташованої у Вісбадені (Німеччина), офіцер спільно з бійцями США відповідав за підготовку українських військовослужбовців.