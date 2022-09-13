Автобуси вирушили 13 вересня до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин»

Польське місто Торунь відправило до Луцька п'ять автобусів з гуманітарною допомогою. Таким чином влада міста-побратима хоче підтримати Луцьк в умовах економічної кризи. Автобуси працювали на маршрутах по 20 років, але перед передачею пройшли огляд, тож спеціалісти переконані, що в Україні вони ще зможуть ефективно послужити.

Як повідомило польське видання TOK.FM, п'ять автобусів вирушили з Торуня до Луцька зранку в вівторок, 13 вересня. Зазначається, що автобуси фірми Jelcz донедавна перевозили мешканців Торуня. Три з них були в експлуатації двадцять років, решта два – на рік молодші.

У Польщі спеціалісти обстежили їх та усунули несправності. За висновками фахівців, вони повністю готові до роботи. «В Україні економічна криза. Те, що ми відправляємо вживані автобуси, пов'язано з тим, що навіть ці автобуси у них неможливо отримати. Наш транспорт ще багато років зможе надавати транспортні послуги», – заявив мер Торуня Міхаіл Залеський.

Автобуси повезуть поляки до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», а вже від українського кордону до Луцька їх відвозитимуть українські водії.

Крім того, у автобусах є також гуманітарна допомога: спальні мішки, каремати, дощовики, засоби гігієни. Частину з цих речей закупила міськрада, решту пожертвували мешканці Торуня та місцеві підприємці. Очікується, що вантаж приїде у пункт призначення 14 вересня.

Наразі Торунь організував сім поїздок із подарунками для свого міста-партнера. Перший відбувся відразу після початку війни з Росією, 6 березня.